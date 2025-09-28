Çok Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.09.2025 16:19

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'da

Kurtulmuş ile Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Budapeşte'ye geldi.

Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis karşıladı.

Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, Meclis Başkanı Laszlo Köver ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından da kabul edilecek.

Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra, küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile Türkiye Maarif Vakfı ilköğretim okulu ve lisesinin yeni binasının açılışını yapacak.

Macaristan'da, Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, ayrıca TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasındaki dostluk maçını izleyecek.

ETİKETLER
TBMM Numan Kurtulmuş Macaristan
Sıradaki Haber
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:04
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerini vurduk
15:35
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
15:15
Yılmaz: Yıl sonu için yüzde 30'lar civarında bir enflasyon tahminimiz var
14:37
Gümrüklerde 74,8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi
14:10
Irak'tan petrol akışının yeniden başlaması Türkiye'nin enerji arzına güç katacak
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ