Gündem
TRT Haber 29.09.2025 06:26

Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Silah bırakma sürecindeki son durum ve Meclis'teki komisyon çalışmaları ele alınacak. Erdoğan'ın yapacağı açıklamada ABD ziyareti ve Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak

Kabine, Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Süreçte gelinen aşama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında ele alınacak.

Beştepe'deki toplantıda, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları da görüşülecek. Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Terörsüz Türkiye hedefini yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetlerine ilişkin bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek

İsrail'in işgal planına karşı atılacak adımlar değerlendirilecek

Dış politikada, Gazze'deki son durum öncelikli başlıklardan biri. İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.

Erdoğan-Trump zirvesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti de kabinenin gündeminde yer alacak.

Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan-Trump zirvesinde ele alınan başlıklar ve imzalanan anlaşmalara ilişkin bilgi sunulacak. Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamada, ABD ziyaretine ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İsrail Gazze Terörsüz Türkiye
