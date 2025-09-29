Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
Dünya
AA 29.09.2025 10:40

Küresel Kararlılık Filosu'nun Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşması planlanıyor

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'nun Gazze'ye 3-4 günlük yolunun kaldığı açıklandı.

Küresel Kararlılık Filosu'nun Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşması planlanıyor

Küresel Kararlılık Filosu'nun​​​​​​​ Facebook platformundaki hesabından yapılan açıklamada, filonun Gazze Şeridi'ne 589 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

İki yeni geminin daha katıldığı filonun 3-4 gün içinde Gazze'ye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

"Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek." ifadesi kullanılan açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırma konusunda kararlılık gösterildiğinin altı çizildi ve küresel dayanışma çağrısında bulunuldu.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Kararlılık Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
