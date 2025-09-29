Avustralya Başbakanı Albanese, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını yineledi

Avustralya Başbakanı Albanese SBS News'e, ülkesinin Filistin Devletini tanıma kararına ilişkin açıklamada bulundu.
"Dünyanın tutumlarını (Filistin Devletini tanıma kararı) ezici bir çoğunlukla ortaya koyduğunu" belirten Albanese, "İnsanlar Orta Doğu'da barış ve ateşkes istiyor. Rehinelerin serbest bırakılmasını, Gazze halkına yardımların ulaşmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Albanese'in açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25 Eylül'de, uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef almasının ardından geldi.
Avustralya Başbakanı Albanese, 21 Eylül'de Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmuştu.