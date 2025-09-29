Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2025 09:44

Avustralya Başbakanı Albanese, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını yineledi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını yineleyerek, "İnsanlar Orta Doğu'da barış ve ateşkes istiyor" dedi.

Avustralya Başbakanı Albanese, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını yineledi

Avustralya Başbakanı Albanese SBS News'e, ülkesinin Filistin Devletini tanıma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"Dünyanın tutumlarını (Filistin Devletini tanıma kararı) ezici bir çoğunlukla ortaya koyduğunu" belirten Albanese, "İnsanlar Orta Doğu'da barış ve ateşkes istiyor. Rehinelerin serbest bırakılmasını, Gazze halkına yardımların ulaşmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Albanese'in açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25 Eylül'de, uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef almasının ardından geldi.

Avustralya Başbakanı Albanese, 21 Eylül'de Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

ETİKETLER
Avustralya Filistin Devleti İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail yakıt girişini engelleyerek çalışmalarımızı zorlaştırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
İzmir'de tonlarca su boşa aktı, mahalleli isyan etti
10:45
Sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih süreci başladı
10:29
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
10:17
Brent petrolün varili 68,77 dolardan işlem görüyor
10:11
Yeni haftada altın fiyatları
10:14
Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2024'te 17,2 yıl oldu
İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına mahalleliden tepki
İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına mahalleliden tepki
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ