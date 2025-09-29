Filistin Kilise İşleri Komitesi: İsrail Filistin'deki Hristiyan varlığını yok etti

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 26 Eylül'de BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Orta Doğu'da Hristiyanların kendilerini güvende hissettikleri tek yerin İsrail" olduğu yönündeki iddiasına Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinden yanıt geldi.

Komite Facebook sayfasından İsrail'in, Gazze, Batı Şeria ve Beytüllahim'de kiliselere yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı ve 2002 yılında Batı Şeria'nın işgali sırasında Yeniden Doğuş Kilisesi önünde çekilmiş bir İsrail tankının fotoğrafını paylaştı.

Netanyahu'nun, BM'de pek çok ülkenin temsilcisinin terk ettiği yarı boş bir salonda Filistinliler ve Hıristiyanlar hakkında yalanlar söylediği kaydedildi.

Hristiyan varlığını yok eden İsrail'dir

Filistin'deki Hristiyan varlığını yok edenin, İsrail'in etnik temizlik, apartheid ve soykırım politikaları olduğu ifade edilen açıklamada, 1948'den önce Hıristiyanların, Filistin nüfusunun yüzde 12,5'ini oluşturduğuna bugün ise bu rakamın 1967'de işgal edilen topraklarda sadece yüzde 1, tarihi Filistin'de (Kudüs, Gazze ve İsrail dahil Batı Şeria) ise yüzde 1,2'ye gerilediğine işaret edildi.

Hıristiyan nüfusundaki bu düşüşün temel nedeninin, İsrail'in etnik temizlik, zorla yerinden etme, toprak müsaderesi ve sistematik baskı politikaları olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımda da İsrail'in Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni, Kutsal Aile Kilisesi'ni ve El-Ehli Baptist hastanesini bombaladığı ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olduğu hatırlatıldı.

Batı Şeria'da ise Ramallah yakınlarındaki Taybe Hıristiyan köyünün, "terörist yerleşimci çetelerin" vahşi saldırılarına defalarca maruz kaldığı kaydedildi.

Filistin'deki kiliselerin tarihsel varlıklarını ve Kutsal topraklardaki misyonlarının devamlılığını tehdit eden eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya uğradığı aktarıldı.

Beytüllahim'in ise yasa dışı yerleşimler, askeri kontrol noktaları ve ırkçı ayrım duvarıyla bir nevi boğulduğu ve Hristiyanlara ait toprakların, yerleşim inşası için müsadere edildiği kaydedildi.

Beytüllahim'in halihazırda 150'den fazla kontrol noktası, demir kapı ve beton bariyerle çevrili olduğu ve bunun Batı Şeria'daki en yüksek sayı olduğu vurgulandı.

"Netanyahu'nun BM'deki yalanları Filistinlilerin yaşadıklarını silemez"

Açıklamada son olarak, "Şu gerçek inkar edilemez. Kutsal topraklardaki Hristiyan varlığını ortadan kaldıran taraf İsrail'dir. Netanyahu'nun BM'deki yalanları tarihi ve İsrail sömürgesi altındaki Filistinlilerin yaşadıklarını silemez." denildi.

Netanyahu BM'deki konuşmasında "Orta Doğu'da Hristiyanların kendilerini güvende hissettikleri tek yer İsrail'dir. Bölgede her yerde kutsal mekanlar yıkılırken biz onlara önem veriyoruz" demişti.

Netanyahu ayrıca, Filistin Yönetimi'nin kontrolü ele geçirmesinden bu yana Beytüllahim'deki Hristiyan nüfus oranının yüzde 80'den 20'ye düştüğünü iddia etmişti.