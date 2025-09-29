Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
AA 29.09.2025 01:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri bizim için kapandığını BM'ye ilettik

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bundan sonra Kıbrıs konusunda 2 devletli çözüm modeli üzerinden devam edeceklerini belirterek, "Federasyon defterinin kapandığını Birleşmiş Milletlere ilettik" ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri bizim için kapandığını BM'ye ilettik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletlere (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından KKTC'ye döndü.

Ercan Havalimanı'ndan basın toplantısı düzenleyen Tatar, New York temasları ile ilgili bilgi verdi.

Tatar, önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ardından da GKRY Lideri Hristodulidis'in de katıldığı 3'lü toplantı yaptıklarını, Hristodulidis'in, 2017 Temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesi yönünde talebi olduğunu aktardı.

"Federasyon temelli dayatmalara karşı duracağız"

Tatar, federasyon temelli dayatmalara karşı duracaklarını, New York'taki görüşmelerde agresif bir tavır sergilemediğini ve tutumunun gerçekçi olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gündemi canlı tutmak için görüşmeleri sürdürme eğiliminde olduğunu dile getiren Tatar, bundan sonra Kıbrıs konusunda egemen eşit, eşit uluslararası statüsü olan 2 devletli çözüm modeli üzerinden devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Federasyon defterinin kapandığını Birleşmiş Milletlere (BM) ilettik. Genel Sekreter Guterres'e tavrımızın net olduğunu söyledik. Kıbrıs'ın geleceğinde 2 devletin iş birliği vardır."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin de destekleriyle iyi atmosferin oluşması için tüm gayretlere rağmen, Rum tarafının insan haklarına aykırı şekilde KKTC'deki yatırımcıları tutukladığını, bazı müteahhitleri Interpol'e şikayet ettiğini hatırlatarak, bu tür olayların iki halk arasındaki ilişkileri zedelediğini anlattı.

GKRY'nin Kıbrıs Türkü’ne uygulanan kısıtlamaları artırma çabalarına dikkat çeken Tatar, GKRY Lideri Hristodulidis'in KKTC üniversitelerine öğrenci akışını azaltma çabasında olduğunu dile getirdi.

