Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail yakıt girişini engelleyerek çalışmalarımızı zorlaştırıyor

Müdürlüğe bağlı İnsani Destek ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Muhammed Mugayir, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki insani yardım hizmetlerini kasıtlı olarak aksatmak ve bölge sakinleri üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla arama-kurtarma, yangın söndürme araçları ile ekipmanlarının çalışması için gerekli yakıt ikmalinin girişini engellediğini aktardı.

İsrail'in Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından sunulan insani hizmeti aksatmaya kastettiğini belirten Mugayir, "İsrail, arama-kurtarma ve yangın söndürme araç ve gereçleri için kullanılacak yakıtın temin edilmesini engelleyerek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunmanın işlevlerini yerine getirmesini zorlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Mugayir, İsrail'in basit miktardaki yakıtın bile girmemesini engellemesi sonucu sivil savunma hizmetlerinin ciddi ölçüde gerilediği konusunda uyardı.

Bu engellemelerin devam etmesinin insani müdahale düzeyini etkileyeceğine dikkati çeken Mugayir, İsrail'in yeni bir kriz oluşturduğu, bunun Gazze Şeridi'nde daha fazla can kaybına yol açacağı uyarısında bulundu.

Mugayir, ellerindeki yakıt miktarının araçların ancak bir hafta ve sınırlı sayıda görev için çalıştırılmasına yetecek kadar olduğu bilgisini paylaştı.

Sivil Savunma yetkilisi, ilgili tüm taraflara, "Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına yakıt ulaştırılmasına izin vermesi ve Gazze'deki binlerce sivilin hayatının kurtarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 162 kişi yaralandı.