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Gündem
AA 14.02.2024 10:56

Türkiye, Gazze'ye yardım desteğini sürdürüyor

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, 12 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır'ın El-Ariş kentindeki havalimanına ulaştı.

Türkiye, Gazze'ye yardım desteğini sürdürüyor

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 ton sağlık malzemesi yüklenen Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A-400 M tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 12 sağlık çalışanıyla saat 07.00'de El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından havalimanına ulaşan uçaktan yardım malzemeleri indirildi.

İnsani yardımın ulaştırılmasının ardından Gazzeli hasta ve çocuklar, sağlık çalışanları refakatinde uçakla Ankara'ya nakledilecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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