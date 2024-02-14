Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye… pic.twitter.com/Yq6sJLeYCb