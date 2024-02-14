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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 14.02.2024 10:42

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü
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