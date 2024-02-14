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Gündem
TRT Haber 14.02.2024 10:12

Antalya'da sel felaketi: 426 noktada çalışmalar devam ediyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "2 bin 493 ihbar aldık, 426 noktada çalışmalar devam ediyor. Bugün okullardaki eksiklikler, sorunlar tamamlanarak eğitime yarın devam edilmiş olacak" dedi.

Antalya'da sel felaketi: 426 noktada çalışmalar devam ediyor

Meteorolojinin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, pazartesi gece saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu.

Kente 300 kilogramdan fazla yağış düştü.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya'da yaşanan sel felaketinin ardından çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

 

2 bin 493 ihbar aldıklarını belirten Karaloğlu, "426 noktada çalışmalar devam ediyor. Gün içerisinde kalan 426 noktadaki su tahliye çalışmalarımızı tamamlarız" dedi.

Antalya'da sel can aldı
Antalya'da sel can aldı

Sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Karaloğlu, "Halil Yıldız isimli vatandaşımız aracıyla suya ve balçığa girerek hayatını kaybetti. 3 vatandaşımız da hafif yaralandı" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Okullardaki eksikler tamamlanarak eğitime yarın devam edilecek"

Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Karaloğlu şöyle konuştu:

"Tarımsal alanda 211 çiftçimizin sera zararı var. Tarımsal alanlardaki su tespit çalışmalarına başlayamadık. Kepez Devlet Hastanesi su baskını vardı. Hızlı bir şekilde sorunlar giderildi. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor.

Okullarımız dün ve bugün 5 ilçede tatil edilmişti. Bugün okullardaki eksiklikler, sorunlar tamamlanarak eğitime yarın devam edilmiş olacak. 

989 vatandaşımızı da çeşitli bölgelerden tahliye ettik. Trafikte bir sorun olmamakla birlikte 2 kavşaktaki su tahliye çalışmaları devam ediyor. 

Dün sel sırasında bir apartmanda göçük yaşandı. Bina boşaltıldı. 26 kişi geçici barınma alanına taşındı. O binada bugün inceleme yapılacak.

Hem afet zarar tespit komisyonu çalışmaya başladı. Bugün 360 kişilik bir heyetle sahadalar. Vatandaşlarımızın hem evlerinde hem iş yerlerindeki zararlar incelenmeye devam edecek. 50 kişilik ekiple de hasar tespit komisyonumuz da sahada çalışmalarını sürdürüyor." 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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