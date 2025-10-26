Parçalı Bulutlu 16.3ºC Ankara
TRT Haber 26.10.2025 13:28

Türkiye dijitalleşiyor: SGK işlemleri saniyeler içinde tamamlanıyor

Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olan e-Devlet Kapısı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerinde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeniliklerle, pek çok işlem saniyeler içinde tamamlanabiliyor.

Türkiye dijitalleşiyor: SGK işlemleri saniyeler içinde tamamlanıyor

Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden şifre, e-imza veya mobil imza ile sisteme giriş yaparak kendilerine ait SGK bilgilerine güvenle erişebiliyor.

Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 180 farklı SGK hizmeti sunulurken, bunların 167’si mobil cihazlardan da kullanılabilir hale geldi.

En çok kullanılan hizmetler

Vatandaşların en çok başvurduğu işlemler arasında şu hizmetler öne çıkıyor:

​•​SGK tescil ve hizmet dökümü,
​•​Emeklilik sorgulama (“Ne Zaman Emekli Olabilirim?”),
​•​4A Emekli Aylık Bilgisi,
​•​4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme,
​•​Son 6 Aya Ait Hizmet Dökümü.

Bu hizmetler sayesinde milyonlarca kişi işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak hem zamandan hem de masraftan tasarruf ediyor.

Yeni dijital uygulamalar hayatı kolaylaştırıyor

Son yıllarda e-Devlet üzerinden erişime açılan yenilikçi uygulamalar, vatandaşların farklı ihtiyaçlarına doğrudan çözüm sunuyor. Bunlardan bazıları şöyle:

​•​ Yurt dışına aylık transferi yapılabiliyor,
​• ​Kamu görevlilerinin borçlanma ve isteğe bağlı sigortalılık başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor,
​• ​Yurt dışı hizmet ve ikamet belgeleri düzenlenebiliyor,
​• ​Ölen sigortalıların mirasçılarının talepleri çevrim içi alınabiliyor,
​• ​SGK e-Tebligat sistemiyle tebligatlar elektronik olarak ulaştırılıyor,
​• ​İşveren şifre alımı ve e-Bildirge kullanıcı değişikliği işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor,
​• ​4B prim ödeme, borç sorgulama ve tarımsal kesinti tutarları görüntülenebiliyor,
​• ​5510 sayılı Kanun kapsamındaki borcu yoktur belgeleri çevrim içi alınabiliyor.

Dijital dönüşüm vatandaşın hayatına dokunuyor

e-Devlet platformu üzerinden yürütülen bu hizmetler, milyonlarca vatandaşın kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlamasını sağlıyor. Böylece hem vatandaşların yaşam kalitesi yükseliyor hem de kamu kurumlarının iş yükü önemli ölçüde azalıyor.

Bakanlıktan yeni hedef: Daha geniş dijital erişim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önümüzdeki dönemde SGK hizmetlerinde e-Devlet entegrasyonunu daha da güçlendirmeyi ve vatandaş odaklı yeni kolaylıkları devreye almayı hedefliyor. 

E-Devlet SGK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
