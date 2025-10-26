Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adım 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı.

MİT koordinesinde planlanan ve titizlikle takip edilen tören için Diyarbakır’dan bir grup da Kuzey Irak'a gitti. 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer almıştı.

Terör örgütü PKK silah bırakmıştı

11 Temmuz'da terör örgütü PKK’nın ilk grubu silah bırakarak yaktı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da bulunuyordu.

Aralarında PKK'nın yönetici kadrosundan isimlerin de yer aldığı terör örgütü üyeleri silah bıraktığı silahlar yakıldı.

Bugün Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekiliyor.