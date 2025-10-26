Parçalı Bulutlu 11.4ºC Ankara
Gündem
AA 26.10.2025 06:15

DMM: Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildiği iddiası asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM: Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildiği iddiası asılsız

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın ve sosyal medya mecralarında "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" yönünde gerçek dışı iddiaların paylaşıldığı, bunların asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Yasama yetkisinin Anayasa'nın 7'nci maddesi uyarınca münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların da gereği olarak bir hazırlık niteliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
