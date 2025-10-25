Bakan Göktaş: Çocuklarımıza, dijital dünyayı sağlıklı kullanabilme becerileri kazandırıyoruz

Bakan Göktaş, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde, İstanbul Eğitim Destekleme Platformu (İEDP) tarafından düzenlenen "5. Geleneksel Veli Buluşmaları Bilinçli Aile Forumu"na katıldı.

Burada konuşan Göktaş, bugünkü dünyada bilinçli ebeveynliğin önemli bir sorumluluk haline geldiğini aktararak, dijital çağda bilgiye erişim kolaylaştığını ancak duygulara erişimin zorlaştığını dile getirdi.

Göktaş, dünyaya bir tıkla ulaşılsa bile bazen aynı evin içindeki insanların birbirine ulaşmakta zorlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız, ekranların, algoritmaların, görünmez yönlendirmelerin şekillendirdiği bir çağda sanal ortamlarda da risklerle karşı karşıya kalıyor. Siber zorbalık, dijital bağımlılık, oyun ve sosyal medya tuzakları, çocukların benlik algısını, öz değerini ve sosyal ilişkilerini derinden etkiliyor. Bir tıkla başlayan merak, bazen farkında olmadan zararlı içeriklere, yanlış yönlendirmelere, hatta istismara kadar uzanabiliyor. Cinsiyetsizleştirme söylemleri ve kimlik algısını bulanıklaştıran içerikler, değer temellerini sessizce aşındırıyor. Dijital mecralarda kurulan sahte dostluklar, çocuklarımızın duygusal dünyasında derin izler bırakabiliyor. Öte yandan, rekabet ve mükemmeliyet algısı, sosyal medyada onaylanma ihtiyacı gibi görünmez yükler, çocukların ruhsal dayanıklılığını zorluyor. Sürekli en iyi olmaya yönlendirilen bir nesil, bazen kendisi olmayı unutabiliyor. Bu da yalnızlığı, değersizlik duygusunu, kaygıyı artırıyor."

Kendilerine düşen en büyük görevin, çocukları dış dünyanın tehlikelerinden korurken, dijital dünyanın görünmeyen risklerinden de sakınmak olduğunu kaydeden Göktaş, Bakanlık olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını dile getirdi.

Göktaş, eğitim içeriklerinde dijital okuryazarlığa yer vererek bu alanda farkındalığı artırmaya gayret ettiklerini aktardı.

Aile ve çocuklara yönelik danışmanlık hizmetlerimizi yaygınlaştırdıklarını belirten Göktaş, çeşitli rehberlik seminerleri ve ücretsiz eğitim programları ile aile içi iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Bu kapsamda düzenledikleri dijital detoks kamplarında ailelerin ekranlardan uzak, doğayla iç içe, sosyalleşme ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak etkinliklere katıldığını anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturuyoruz"

"Diğer yandan çocuklarımıza, dijital dünyayı daha sağlıklı kullanabilme becerileri kazandırıyoruz. Çevrim içi etik, mahremiyet, güvenli paylaşım ve zaman yönetimi konularında rehberlik ediyoruz. Böylece hem dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşuyor hem de çocuklarımızın zihinsel ve duygusal yönden güçlenmelerine destek oluyoruz. Diğer yandan gerçekleştirdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele çalıştaylarıyla çözüm odaklı öneriler geliştiriyoruz ve bu önerileri politikalarımıza yansıtıyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocukların üstün yararını gözeten etik ve değer temelli bir dijital dünya inşa etmeyi hedefliyoruz."

"Çocuklarımızın dijital dünyada daha güvenli olabilmeleri için ortak vizyon geliştireceğiz"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız." sözlerini anımsatarak, "Bu kapsamda çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bugün, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek, bu hususu kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Çocuklarımızın dijital dünyada daha güvenli ve sorumlu bireyler olarak var olabilmeleri için ortak bir vizyon geliştireceğiz. Amacımız, dijital dünyanın sunduğu imkanlardan faydalanırken çocuklarımızın kimliğini, değerlerini ve mahremiyetini koruyabilmelerini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, bu süreçte ailelere, öğretmenlere ve toplumun tüm paydaşlarına önemli görevler düştüğünü, çünkü dijital güvenliğin bir teknoloji meselesi olmanın ötesinde değerler eğitimi meselesi de olduğunu kaydetti.

"Aile Yılı"nın tam da bu bilinç dönüşümünü temsil ettiğini vurgulayan Göktaş, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Göktaş, Türkiye'nin aileyi merkeze alan kalkınma yaklaşımıyla dünyaya örnek olacak bir süreç yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü sadece aileyi korumak değil, aileyi yeniden güç ve değer merkezi haline getirmek istiyoruz. Her bir bireyin katkısı çok kıymetli. Okul aile birliklerinden yerel yönetimlere, sivil toplumdan medya kuruluşlarına kadar herkesin ortak sorumluluğu var. Birlikte hareket ettiğimizde, hem aileyi güçlendiren hem de toplumun tüm dokusuna güven, merhamet ve dayanışma yayan bir geleceği inşa edebiliriz."