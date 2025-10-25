Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 25.10.2025 15:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel bir güce dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel bir güce dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuştu.

Ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz milletimizle kucaklaştık. Türkiye’nin dört bir ucunda işçisinden emeklisine 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. Tabii CHP’li belediyelerde işimiz daha çok zordu.

"CHP'li belediyelerin yolda kalan otobüslerinden, akmayan musluklara birçok sorun bize iletildi"

CHP’li belediyelerin alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Şikayet listemiz biraz daha uzun. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı bizim açımızdan da ibretlikti." dedi.

"Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye konusunda soğuk kanlı bir şeklide menzile yürüdüklerini ve bu yolda kararlı olduklarını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden partidir. Milletimize hizmette, kırgınlık, küskünlük yoktur. Bu davada ümitsizliğe kapılmaya asla yer yoktur. Türkiye, küresel bir güce dönüşiyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor."

"Soğuk kanlı şekilde menzile yürüyoruz"

Terör bataklığını inşallah 86 milyon el verip kurtaracağız. Soğuk kanlı şekilde menzile yürüyoruz. Hedefe yaklaştıkça ülkemizin terör sorununu çözmesini istemeyen odakların operasyonlarını artıracağının farkındayızi bu tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz. Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır."

Ayrıntılar geliyor... 

ETİKETLER
CHP Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye
