Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.10.2025 13:26

Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın bereketli topraklarını suyla buluşturarak tarımsal verimliliği artırmak amacıyla inşa edilen Yatağan Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandığını bildirdi.

Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, bu bağlamda gıda arz güvenliğinde sürekliliğin sağlanması amacıyla küresel iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek suyu merkeze alan politikalar oluşturduklarına işaret etti.

Bu çalışmalar kapsamında, tarım arazilerinden en yüksek verimi almaya yönelik modern sulama sistemlerini, ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmak üzere yeni tesisler inşa ettiklerinin belirten Yumaklı, bu projelerden en önemlilerinden birinin de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapımı tamamlanan Girme Barajı olduğunu kaydetti.

"12 milyon 750 bin metreküp su depolanacak"

Yumaklı, Girme Deresi üzerine sulama amaçlı inşa edilen, temelden 71,5 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi için 770 bin metreküp gövde dolgusu yapıldığını ifade ederek, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen yapıda 12 milyon 750 bin metreküp su depolanacağını vurguladı. Sulama projesindeki çalışmaların da Girme Barajı ile eş zamanlı olarak yürütüldüğünü anlatan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sulama şebekesi için gerekli 87 bin 500 metre uzunluğundaki sulama hattı ile 558 sanat yapısının imalatları tamamlanırken, 5 bin 587 metre uzunluğunda drenaj kanalı da açıldı. Sulama dahil toplam maliyeti bugünkü fiyatlarla 1 milyar 811 milyon lira tesis, ülke ekonomisine yıllık 470 milyon lira katkı sağlayacak. Kış aylarında artan yağışlarla birlikte, barajda depolanacak su, Girme Ovası'nda yer alan 21 bin 510 dekar tarım arazisinin, modern sulama sistemleriyle sulanmasını sağlayacak. Bu proje sayesinde, bölgedeki çiftçilerimizin suya erişimi kolaylaşacak ve tarımsal verimlilik artacak. Türkiye'mizi ve bölgemizi, tarımsal zenginliğimize zenginlik katacak bu tür projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve Muğla ilimize, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Barajlar Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
İzmir Foça'daki afetin yaraları sarılıyor
13:33
İzmir Kültür Yolu Festivali başladı
13:28
Gazeteci Faik Çetiner vefat etti
13:22
ALTAY Tankı'nda geliştirilen yetenekler KAAN için de ürün oldu
12:48
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
12:51
Bakan Şimşek: Eximbank'ın ihracatçılarımıza 54 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ