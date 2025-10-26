Puslu 13.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.10.2025 09:29

TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Terörsüz Türkiye için kurulan tarihi komisyon 16'ncı toplantısını gerçekleştirecek. Bütçe maratonunda da bu hafta geneli üzerinde görüşmeler ve Meclis bütçesi ele alınacak.

TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesaisine çok yönlü devam edecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 31 Ekim Perşembe günü 16'ncı toplantısını yapacak. Komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

İlk oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine sunum yapacak. İkinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak.

Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

TBMM bütçesi komisyonda görüşülecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne ilişkin maraton da bu hafta hız kazanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin geneli üzerine görüşmelere katılacak, milletvekillerinin sorularını cevaplayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi de cuma günü görüşülecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bütçesinin sunumunu gerçekleştirecek.

Meclis bu hafta engelli bireylerin sorunlarını da araştıracak. Araştırma komisyonu Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu'nun sunumlarını dinleyecek.

Cumhuriyet coşkusu Meclis^te

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Bu sene de genç, yaşlı binlerce kişi Türk bayrakları ile Cumhuriyet Korteji düzenleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başlayacak yürüyüş Birinci Meclis'e kadar devam edecek

