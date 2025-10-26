Puslu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.10.2025 10:19

Çelik: Yol haritası “terörsüz Türkiye” hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilme kararıyla ilgili, "Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, “terörsüz Türkiye” yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır" açıklamasında bulundu.

Çelik: Yol haritası “terörsüz Türkiye” hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilme kararını değerlendirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"PKK’nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, “terörsüz Türkiye” sürecinin asli gündemidir. PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi “terörsüz Türkiye” hedefinin yol haritasının ana başlığıdır. Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, “terörsüz Türkiye” yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir. Yol haritası “terörsüz Türkiye” hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir."

Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşıldı
Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşıldı

"Sürecin yegane öznesi milli irade"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruş olduğunu vurgulayan Çelik şunları aktardı:

"'Terörsüz Türkiye' süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan “terörsüz bölge” hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur. Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti. Yüce Meclis’in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane “siyasal özne”sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu. Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir."

"Terörsüz Türkiye sürecinin yol haritasını zehirleyen yan etkilere müsaade etmeyeceğiz"

Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz. Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasi zenginliğin “devletimizin nitelikleri”ne ve “milletimizin değerleri”ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır. Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle devletimizin tüm kurumları “terörsüz Türkiye” hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir."

ETİKETLER
Ömer Çelik Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Ankara’da 29 Ekim hazırlığı: SOLOTÜRK uçuşları nedeniyle yüksek ses oluşabilir
10:40
Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri yarın satışa çıkacak
10:09
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
10:35
Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşıldı
09:28
TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor
10:11
İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar, 2 yıl sonra döndükleri zeytinliklerini yok edilmiş halde buldu
Gazze'deki su krizi devam ediyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ