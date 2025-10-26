Puslu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.10.2025 12:04

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Çelik: Yol haritası “terörsüz Türkiye” hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Gazze Mahkemesi üyeleri, nihai kararı istişare etmek üzere toplandı
11:56
Türk tekstilinden 199 ülkeye 7 milyar dolarlık satış
11:50
Bitlis-Diyarbakır kara yolu yeni haliyle artık daha güvenli
11:41
ALTAY Tankı'nın eğitimleri milli teknolojilere emanet
11:31
Güvensiz bulunan 3 ürün grubunda sipariş verilen eşya iade edilebilecek
10:41
Ankara’da 29 Ekim hazırlığı: SOLOTÜRK uçuşları nedeniyle yüksek ses oluşabilir
Büyük Melen Çayı havzası sonbahar renklerine büründü
Büyük Melen Çayı havzası sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ