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Gündem
TRT Haber 24.09.2024 09:39

Türkiye BM'ye en çok katkı sunan ülkelerden

Türkiye, 79 yıldır üyesi olduğu Birleşmiş Milletler'e en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri oldu. Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasından insani yardımlara kadar geniş bir yelpazede aktif rol üstlenen Türkiye, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilke ve değerlerin güçlendirilmesi konusunda da yoğun mesai harcadı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler'e 1945 yılında üye oldu. Aradan geçen 79 yılda örgüte en somut katkı sağlayan ve öncü roller üstlenen ülkeler arasında yer aldı.

Uluslararası barış ve güvenliğin tesisi konusunda üzerine düşen sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadı. Bu çerçevede Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 4 kez geçici üyelik unvanını aldı.

BM bütçesine en fazla katkı sağlayan ilk 20 ülkeden biri oldu

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in barışı koruma misyonlarında da öncü rol oynadı. "Barış İçin Arabuluculuk" ve "Medeniyetler İttifakı" gibi girişimlerin liderliğini yürüttü. Türkiye, Birleşmiş Milletler bütçesine en fazla katkı sağlayan ilk 20 ülkeden de biri oldu. 2021 yılında gayrısafi milli gelirinin yüzde 0 virgül 86’sını insani yardım için ayıran Türkiye, "dünyanın en cömert ülkesi" unvanını aldı.

Tahıl krizinin çözümüne liderlik etti

Rusya-Ukrayna Savaşının neden olduğu tahıl krizinde Türkiye, Birlemiş Milletler ile işbirliği içerisinde sorun çözücü oldu. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasına liderlik ederek milyonlarca ton tahılın sevkiyatını sağladı.

İsrail'in işlediği savaş suçlarını delilleriyle dünyaya anlattı

İsrail'in Gazze'deki katliamı nedeniyle Birleşmiş Milletler'de düzenlenen toplantılarda da Türkiye ön sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler'in yargı organı olan Uluslararası Adalet Divan'ında açılan soykırım davasına müdahil oldu. İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarını delilleriyle dünyaya anlattı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi bünyesinde de yoğun mesai harcadı. 2014 yılında 3 yıllığına konseye seçildi ekonomik ve sosyal çalışmalarda aktif rol aldı.

İlk Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da düzenlendi

Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen tarihteki ilk Dünya İnsani Zirvesi, 2016 yılında İstanbul’da düzenlendi. İstanbul Zirvesi, 10 binden fazla katılımcı ile Birleşmiş Milletler'in merkezi olan New York’un dışında gerçekleştirilen en geniş çaplı zirve oldu.

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