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Gündem
TRT Haber 19.11.2024 07:41

Türkiye, Afrika'nın terörden arınmasına katkı sağlanıyor

Türkiye, savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği atılımla, Afrika kıtasının da güvenlik ortağı pozisyonunda. Bu kapsamda, 54 Afrika ülkesinden 48'ine silah ve askeri teçhizat gönderiliyor.

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İç ve etnik sorunlar, terör hareketleri, çatışmalar. Afrika'da birçok ülkede güvenlik krizi var. Türkiye'nin Kıta'daki önceliği barış ve istikrar.

Türkiye, Afrika ile ilişkilerini, "kazan-kazan" anlayışı ile sürdürüyor. Savunma sanayii ürünleriyle, arz sağlayıcılar arasında Türkiye kıtada 4'üncü ülke. Kıta ülkeleri ile güvenlik ve savunma alanında 40'tan fazla iş birliği anlaşması olan Türkiye, 54 Afrika ülkesinden 48'ine silah ve askeri teçhizat gönderiyor.

SETA Dış Politika Araştırmacısı Tunç Demirtaş, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Türkiye güvenlik sağlayıcı olarak kabul ediliyor. Afrika ülkelerinde kabul söz konusu. Türkiye'nin yatırımlarının olduğu kadar, Afrika ülkelerinin güvenliğinin sağlanması için, terörle mücadelede önemli adımlar ve kazanımlar elde edilmesi için Türkiye'nin savunma sanayii ürünleri ciddi anlamda rol oynuyor.

"Türkiye meşru hükümetlerle iş birliği yapıyor"

Türkiye, Afrika ülkelerinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda savunma sanayi ürünü satacak olduğu zaman bunu çok ağır şartlar olmadan sunuyor. Bunun maliyetinin düşük olması da önemli avantaj sağlıyor. Türk savunma sanayii ürünleri açısından bu en önemli sebep olarak karşımıza çıkıyor.

Etiyopya'da, Somali'de ciddi anlamda Uganda'da, Çat, Nijer'de, Mali'de veya Nijerya'da Türk savunma sanayi ürünlerini görebiliyoruz. Bunlar sadece bir kısmı. 

Türkiye, Afrika'da her ülkede meşru hükümetlerle iş birliği yapıyor. Bayraktar TB2'lerin, ANKA'nın daha uzun uçuş süresine sahip olması önemli. Bu kapsamda ATAK helikopterleri ön plana çıkıyor. Farklı kara araçlarının zırhlı araçların terörle mücadele operasyonlarında kullanılması oluyor.

Haber: Cansu Doğan

Kamera: Mert Karacan-Bülent Uzun 

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