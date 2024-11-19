Puslu 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.11.2024 07:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde

Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi ikinci gününde devam edecek. Brezilya'nın, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredeceği zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
[Fotograf: AA]

Dünyanın gözü G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Brezilya'da. Mali, küresel ve bölgesel sorunlara çözüm aranan zirvede, G20'nin kurulma süreci de ele alınıyor.

Türkiye, oluşum içinde aktif rol oynayan ülkeler arasında. Zirvenin temasında bu yıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her fırsatta işaret ettiği “Adil Bir Dünya Mümkün" mesajı öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde

İlk gün 3 ana oturum düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi, dün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başladı.

Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapıldı, İttifak'a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı

Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap etti.

Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya geldi.

G20 Liderler Zirvesi'nin bildirgesi yayımlandı
G20 Liderler Zirvesi'nin bildirgesi yayımlandı

Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katıldı.

Zirvede ikinci gün

Zirvede bugün ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk günü kapsamında resmi karşılama töreninin ardından zirvenin ilk oturumu olan "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele" oturumuna katıldı. Oturum öncesinde, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtım videosu izlendi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada ateşkes çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı. Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde

Aile fotoğrafı çekimine katıldı

Erdoğan fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti. 

Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde

Erdoğan, daha sonra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ayrıca zirve kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

ETİKETLER
Brezilya G20 Liderler Zirvesi Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Yenidoğan çetesi için hesap vakti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:24
Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde polislerce açıldı
08:23
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
08:10
Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı
07:59
Çocuklarını fırına koyarak öldürmüştü, müebbet hapis cezası aldı
07:34
Bugün hava nasıl olacak?
07:39
Bebekler demans hastaları için etkili bir terapi olabilir
Katil İsrail bombasının bir apartmanı yıkışı anbean görüntülendi
Katil İsrail bombasının bir apartmanı yıkışı anbean görüntülendi
FOTO FOKUS
Türkiye, tarih boyunca binlerce bilim ve ilim insanını yetiştirdi
Türkiye, tarih boyunca binlerce bilim ve ilim insanını yetiştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ