Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı tamamlandı
Ankara'da gerçekleştirilen 'Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı' tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanısıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır." dedi.
Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı, ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla Ankara'da icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayiinde iş birliği ele alındı.
Bir dahaki toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülüyor.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika
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