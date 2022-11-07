Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi EYT
Son Haberler
- 20:14
- 20:18
- 20:14
- 19:50
- 19:27
Sıradaki Haber
CHP'li Tanrıkulu'na 'kimyasal silah' iftirası ile ilgili fezleke
Yükleniyor lütfen bekleyiniz