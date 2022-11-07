Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası!" sözlerine yer verildi.
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 7, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/GoFKF6I2VK
Etiketler: Pençe Operasyonları PKK/YPG Terörle Mücadele Irakın Kuzeyi
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