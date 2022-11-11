2019 yılından beri ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanan 11 Kasım’ın bu yılki teması “Türkiye Yüzyılı’na Nefes” olarak belirlendi. Etkinlik kapsamında Ankara’da ‘Millet Ormanı’ oluşturulacak, Türk Dünyası ile eşzamanlı, ortak etkinlikle kutlanacak.

Türkiye, 2019’dan beri 11 Kasım’ı ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutluyor ve yüz binlerce fidanI toprakla buluşturuluyor. Bu yıl, Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Kasım’ı daha geniş katılımla tüm Türk dünyasına yayarken, tema olarak da “Türkiye Yüzyılı’na Nefes” belirlendi. Türkiye’nin 100’üncü yılını kutlamaya hazırlandığı 2023 yılı için hazırlık mahiyetindeki ağaçlandırma faaliyeti, “Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın yüzyılı olacaktır” prensibi ile yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde, 11 Kasım’da, saat 11.11’de 81 ilde vatandaşların katılımı ile yüzbinlerce fidan toprakla buluşturulacak.

[Fotoğraf: AA]

Millet Ormanı kuruluyor

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin doğusunda bulunan alanda, ‘AOÇ Millet Ormanı’ oluşturulacak ve burada hiçbir ticari işletme yer almayacak. Sadece yürüme ve bisiklet parkurları bulunan AOÇ Millet Ormanı’nda Ankaralıların nefes alıp doğayla başbaşa kalması sağlanacak.

AOÇ Millet Ormanı’nda, 2 buçuk dönümlük bir bölümde, ‘Türkiye Yüzyılı logosu’ deseni, fidanlarla toprağa resmedilecek. Logo için vatandaşlarla birlikte 50 bin fidan dikilecek. Etkinlikler bir hafta boyunca devam edecek.

[Fotoğraf: AA]

Türk Dünyası’na yayılıyor

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıldan başlayarak Türk dünyası ile eşzamanlı kutlanacak. 11 Kasım’da Özbekistan’da yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konsey Toplantısı’na bağlanılarak, Semerkant’ta da aynı anda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk dünyası devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte ağaç dikilecek.

Türkiye 27. sıraya yükseldi

Türkiye’nin milli serveti olan ormanlar koşunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “2053 yılında net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma devrimi vizyonu” ilan edilmişti. Bu amaçla 1839 yılında kurulan Orman Teşkilatı da 183’üncü yılında çalışmalarını başka bir boyuta taşıyor. Yürütülen ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile dünya orman varlığı sıralamasında, 2015’te 46’ıncı sırada olan Türkiye, 2020 yılında 27’inci sıraya yükseldi. Son 20 yılda yaklaşık 5,7 milyon hektar alanda çalışma yaparak 6 milyar fidanı toprakla buluşturdu. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin etkilerine karşı karbon yutak bölgeleri olan orman alanı, 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara çıkarıldı. ‘Türkiye Yüzyılı’na Nefes’ kapsamındaki hedef ise 2023’te orman alanını 23,4 milyon hektara çıkarmak.

Erozyonla mücadele

Erozyonla mücadele kapsamında son 20 yılda 1 milyon 176 bin hektar alanda çalışma yapıldı. 1970’li yıllarda her yıl ortalama erozyonla taşınan 500 milyon ton toprak, üçte birine düşürülerek 154 milyon tona indirildi. 2023 hedefi ise bu rakamı 130 milyon tona düşürmek.

Orman köylerine 2002’de 96 milyon TL olan destek ve hibe rakamını 2022 yılında 400 Milyon TL’ye yükselmiş durumda. Şimdilik 12 bin ailenin yararlandığı bu desteklerin, 2023 yılında 1 milyar liraya yükseltilmesi ve daha fazla orman köylüsünün yararlanması hedefleniyor.

776 kuleden gözetleniyor, İHA ile müdahale ediliyor

Orman yangınları ve kanun dışı müdahaleler için 776 kuleden 24 saat gözetleme yapılıyor. 10’u gece görev yapabilen 55 helikopter, 20 uçak, 8 İHA, bin 350 arazöz, 692 iş makinesi, 2 bin 270 ilk müdahale aracı, 25 bin personel ve 110 bin gönüllüyle orman yangınlarına müdahale ediliyor.

2022 yılında Orman Teşkilatı’na 8 bin yeni çalışan katıldı ve bu yıl ilk defa özel eğitim almış 462 çalışanla ‘Orman Arama Kurturma (ORKUT)’ timleri kurularak yangına müdahale ile görevlendirildi. Ayrıca Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarından 2 uçak, 25 helikopter ve 2 İHA da ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere rezerve edildi.

Yapay zekâ ile yangın tespiti

Yangına ilk müdahale süresi 40 dakikadan 11 dakikaya düşürülürken, ‘Yeşil Vatan’ olarak nitelenen ormanları kayıt altına alma çalışmaları başlatıldı. Ağaç kimliklendirme sistemi ile Türkiye’nin ağaç envanteri çıkarılıyor. Ayrıca ilk kez yangınların yapay zeka ile tahmin edilmesi için adım atıldı.

Türkiye nüfusunun 20 yaş altı oranı yüzde 31,7 düzeyinde. Bu genç nüfustan faydalanmak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Tarım, Orman Gençlik Konseyi’ kurmak için harekete geçti.

Grafik: Nursel Cobuloğlu Çoban