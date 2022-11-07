Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler Öztürk ve Esmer'in ailelerine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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