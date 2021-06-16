Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 20:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Yıldızları'nın Amasya gösterisi nefes kesti
[Fotoğraf: İHA]
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi ‘Türk Yıldızları’nın Amasya’da gerçekleştirdiği gösterinin görüntülerini paylaştı.
Amasya Genelgesi'nin Kabulünün 102'nci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları Akrobasi Timi "Şehzadeler Şehri"nin semalarına ay-yıldız çizdi.
O görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sosyal Medya Amasya
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