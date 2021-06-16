224 kişiye aşı yaptı: "O kız" TRT Haber'de

Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti

O görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Bir günde 1 milyon 447 bin doz aşı yapıldı