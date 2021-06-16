Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 6 binin üzerinde
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Son 24 saatte 6 bin 221 yeni vaka, 548 yeni hasta tespit edildi. 71 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 test yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı.
71 kişi hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 48 bin 950 oldu.
Hasta sayısı ise 548 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.
Test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249 oldu.
Aşılamada rekor kırıldı
SGK'ya kayıtlı çalışanların da aşılanmasıyla aşılamada hedeflenen 1 milyon rekoru kırıldı.
16 Haziran saat 19.43 itibarıyla, birinci ve ikinci doz toplam uygulanan aşı miktarı 37 milyon 54 bin 823'e yükseldi.
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz