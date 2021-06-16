Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 test yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı.

71 kişi hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 48 bin 950 oldu.

Hasta sayısı ise 548 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249 oldu.

Aşılamada rekor kırıldı

SGK'ya kayıtlı çalışanların da aşılanmasıyla aşılamada hedeflenen 1 milyon rekoru kırıldı.

16 Haziran saat 19.43 itibarıyla, birinci ve ikinci doz toplam uygulanan aşı miktarı 37 milyon 54 bin 823'e yükseldi.