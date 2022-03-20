Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 15:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Yıldızları 1915 Çanakkale Köprüsü için uçtu
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun videosunu paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Yıldızları'nın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri uçuşu yaptığı hatırlatıldı.
Jetlerin kalkış görüntüleriyle başlayan videoda, Çanakkale Boğazı'nın ve Köprüsü'nün, Türk Yıldızları'nın kokpitinden çekilen görüntülerine de yer verildi. Videoda, Çanakkale Türküsü'nün ezgisi kullanıldı.
Etiketler: 1915 Çanakkale Köprüsü Milli Savunma Bakanlığı
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