Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın çok sayıda noktasında gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) ve roket saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
"Türkiye, saldırılara karşı Suudi Arabistan’la dayanışma içinde"
"Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez" denilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan
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