Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın davetiyle Cidde'ye gitti. Erbaş, burada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile görüştü.

Erbaş ve Rabia, görüşmede, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.