AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına yönelik sosyal medyada paylaşım yaptı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık ve güvenlik teşkilatının Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizdi.

Güvenlik teşkilatının Türkiye'yi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor.

Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır."

Sağlık teşkilatımız ve güvenlik teşkilatlarımız göz bebeklerimizdir.

Güvenlik teşkilatlarımız ülkemizi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ediyor…

Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz... — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 20, 2022

İddialar asılsız çıktı, uzman çavuş işine geri döndü

Muğla'da, 14 Mart'ta, serviste görevli doktor ile uzman çavuş arasında tartışma yaşanmıştı.

Doktorun darp şikayeti üzerine uzman çavuş tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.

İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarıyla darp olayının yaşanmadığı tespit edilmişti.

Yeni gelişme üzerine bu kez suçlamada bulunan doktor hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş ise görevine iade edilmişti.