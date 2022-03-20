İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, İstanbullulara, kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uydukları için teşekkürlerini de iletti.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kıymetli İstanbullular

iyi pazarlar



Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün

12.00 verilerine göre;#İstanbul’da BUGÜN havanın

12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor



Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/RuvZGnALI3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 20, 2022

Vali Yerlikaya, kar uyarısında bulunmuştu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma günü, kuvvetli kar sağanakları beklendiğini belirterek, İstanbulluları, zorunlu olmadığı halde dışarı çıkılmaması konusunda uyarmıştı.