Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke heyetleri arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin, yapıcı bir ortamda gerçekleştiği belirtilerek, "İki ülke arasında uygulanabilecek Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi'nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü." denildi.

Ankara’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan heyetleri arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisi sona erdi. https://t.co/FNit7I1CX0#MSB #TSK pic.twitter.com/csEJ7IOtey — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 20 Haziran 2019

Bir başka açıklamada ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan Heyet Başkanı'nı Milli Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi.

Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi’nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere, iki ülke heyetleri ilk görüşmeyi Atina'da yapmıştı.

Kaynak: AA