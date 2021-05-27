Edirne'de biir otelin toplantı salonunda iki gün süren görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti.

Toplantıda hududun yeniden işaretlenmesi, Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedefleri ele alındı.

İkili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi vurgusu

25-27 Mayıs'taki görüşmelerde her iki heyet tarafından da ilgili konulardaki görüşlerin karşılıklı olarak değişiminin faydası dile getirilirken, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı.