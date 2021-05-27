Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk ve Yunan heyetleri Edirne'de hududun yeniden işaretlenmesi için görüştü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Yunanistan arasındaki hududun yeniden işaretlenmesi amacıyla iki ülke uzmanları Edirne'de bir araya geldi. Görüşmede her iki ülkenin görüş, beklenti ve hedefleri değerlendirildi.
Edirne'de biir otelin toplantı salonunda iki gün süren görüşmelerde Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti.
Toplantıda hududun yeniden işaretlenmesi, Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedefleri ele alındı.
İkili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi vurgusu
25-27 Mayıs'taki görüşmelerde her iki heyet tarafından da ilgili konulardaki görüşlerin karşılıklı olarak değişiminin faydası dile getirilirken, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı.
Etiketler: Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
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