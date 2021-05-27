Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7 FETÖ mensubu Yunanistan sınırında yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 FETÖ mensubunun sınır birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
FETÖ mensubu olduğu belirlenen şüpheliler, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi. pic.twitter.com/zivSofykNB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021
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