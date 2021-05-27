Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." dedi.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin."
"Ekşi yemedim karnım ağrımıyor."
"Terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır."
"Bana 'suç örgütü, suç çetesini kolladınız' diyemezsiniz."
"Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Son Dakika Süleyman Soylu
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