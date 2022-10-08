Türk şirketleri denizcilik, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabilecek.

Türkiye'nin Svalbard Anlaşması'na katılmasını uygun bulan kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'ndan geçti.

Anlaşma, 1920 yılında aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin bulunduğu ülkeler tarafından imzalandı.

Kuzey kutup noktasına bin kilometre mesafede yer alan, Norveç egemenliğindeki Spitsbergen takımadalarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Bu anlaşmaya dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına gönderildi. Konuyla ilgili yasa teklifi, haziran ayında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla hazırlandı.

Bölgede mülk edinme ve oturma hakkı edinilebilecek

Böylece, Türkler Kuzey Kutbu'nda balıkçılık ve avlanma yapabilecek, bu bölgede mülk edinme ve oturma hakkı elde edecek.

Türkiye'nin anlaşmaya taraf olması ile bölgede kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda araştırma yapma imkanı sağlanacak. Türk öğrenciler Norveç'in Svalbard Üniversitesinde eğitim alabilecek.