Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.