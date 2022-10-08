Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz