Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
MİT'in PKK/KCK mensuplarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos'taki operasyonlarda toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, Gara'da 3, Asos'ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi MİT Son Dakika Terörle Mücadele
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