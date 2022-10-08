Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 07:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlandı: TSK, Dünya Kupası'na gidiyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin de aralarında olduğu TBMM kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) alınan bazı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Mecliste kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerine yapılan seçimler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair karar da bugünkü sayıda yayımlandı.
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