Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
TSK'nın Katar'da görevlendirilmesine ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu
[Fotograf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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Etiketler: Dünya Kupası Türk Silahlı Kuvvetleri
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