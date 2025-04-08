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Gündem
AA 08.04.2025 12:33

Türk Kızılay'ın yardım tırları Gazzeliler için Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in saldırıları sonrası ateşkesin bozulması nedeniyle Gazze'ye yardımların ulaştırılamadığını, ayni yardımların bulunduğu 700 tırın Refah Sınır Kapısı'nda bekletildiğini söyledi.

Türk Kızılay'ın yardım tırları Gazzeliler için Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay'ın, İsrail'in başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana bölgede insani yardım çalışmaları yürüttüğünü anlattı.

Gazze'de durumun her geçen gün kötüye gittiğini vurgulayan Yılmaz, "İnsani yardımların tüm kapılardan girişi şu anda bloke edilmiş durumda. Sadece içeriden ticari kanalla birtakım teminler yapılabiliyor. İçerideki delegasyon personelimiz sayesinde faaliyetlerimizi devam ettirebiliyoruz. Ama buradan şunun çağrısını yapmamız lazım; Gazze'de yaşananlar hiçbir şekilde uluslararası insancıl hukuka uyan hareketler değil. Kesinlikle oradaki yardım kanalının açılması ve açık tutulması lazım ve elbette ki bunun çözümü kalıcı ateşkes" diye konuştu.

Yılmaz, Türk milletinin yaşanan zulüm karşısında çok duyarlı olduğunu, Filistinlilere yardım etmek için bağışlarını sürdürdüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Ramazan boyunca 35 bin gıda kolisi dağıttık"

Filistin'de yaşananlar karşısında dünyanın sessiz kaldığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda kapıda bekleyen ayni yardımların bulunduğu yaklaşık 700 tırımız var. Ayni yardımları içeriye girdiremiyoruz. Sadece nakdi yardımlar kanalıyla içeride malzemeleri ticari olarak satın alıp orada hizmet verebiliyoruz. Ramazan ayı boyunca 35 bin gıda kolisi dağıttık. Her gün 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. AFAD'ımızla beraber içeriye ateşkes zamanında girdirdiğimiz 10 bin çadır var. O çadırları, Filistin Kızılay personeliyle beraber delegasyon personelimiz kurmaya devam ediyor. Elimizden geleni yapıyoruz ama daha fazlasını yapmamız lazım. Dünyanın bu anlamda sesini çok daha güçlü çıkartması ve bu mağduriyetin sonlanması lazım."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yılmaz, Gazze'de içme suyu ihtiyacının had safhada olduğunu, kasım ayından bu yana tankerlerle her aileye 20 litre olmak üzere günde 20 ton içme suyu dağıttıklarını, bugüne kadar 1,6 milyon litre içme suyu ulaştırmayı başardıklarını ifade etti.

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin Türklerin hep yardım etmek için beklenen millet olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Keşke daha fazlasını yapabilsek. Türkiye yüzde 30'luk yardım oranıyla Gazze'ye en fazla yardım eden ülke. Cumhurbaşkanı'mızla görüştüğümüzde de aynısını söyledim. Kapılar açıldığı anda depolarımız dolu, bütün ihtiyaçları karşılamak noktasında elimizde çok şey var ama kapılar kapalı. Şu anda elimizdeki imkanlarla ayni yardımı gönderemesek de nakdi yardımlarda bu operasyonları devam ettiriyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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