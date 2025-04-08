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Gündem
TRT Haber 08.04.2025 11:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e hakaret davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "cuntacı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e hakaret davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik hakaret davası açıldığını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

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CHP Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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