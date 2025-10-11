Az Bulutlu 15.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.10.2025 12:06

Türk Kızılay'ın 5 yardım tırı Gazze'ye ulaştı

Türk Kızılay, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 5 yardım tırının Gazze'ye ulaştığını açıkladı.

Türk Kızılay'ın 5 yardım tırı Gazze'ye ulaştı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yardım tırları kente ulaşmaya başladı.

Türk Kızılay, bugün Gazze'ye 5 yardım tırının giriş yaptığını duyurdu.

Açıklamada, "Her bir tır, yüreklerimizdeki duaları, sofralarımızdaki bereketi ve milletimizin dayanışma mirasını taşıyor. Ateşkesle birlikte yollar açıldıkça, umut da büyüyecek. Yardımlarımız hız kazanacak ve mazlum Gazze halkının yaraları sarılacak. Bizim için bu bir vazife; insanlık onuruna, kardeşliğe ve insani mirasımıza bağlılığın bir tezahürüdür. Kızılay, her zaman olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahiplerinin yanında." İfadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Gazze Kızılay
