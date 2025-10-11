Az Bulutlu 15.3ºC Ankara
Gündem
AA 11.10.2025 10:19

Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilin kalbinde, toprağın bereketiyle yoğrulmuş bir mutfak kültürü... Bu etkinliğin, yerel tatların yaşatıldığı, sürdürülebilir mutfak kültürünün kök saldığı yeni başlangıçlara ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Emine Erdoğan'ın, 5. Rize Gastronomi Günleri kapsamında kurulan stantları ziyaretinden görüntüler yer aldı.

 

