Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye üyeler Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan cumhurbaşkanı seviyesinde, gözlemci ülke statüsündeki Macaristan ise başbakan seviyesinde katılım sağlayacak.

Toplantıda gözlemci ülke Türkmenistan'ı ise Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un temsil etmesi beklenirken TDT Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de zirveye iştirak edecek.

"Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenecek toplantı, TDT'nin gündeminin tartışılacağı, liderlerin bir dizi kararlar alacağı, ekonomi, ticaret, ulaştırma ve gümrük alanlarındaki TDT projelerine ilişkin çeşitli anlaşmaların ve resmi belgelerin karara bağlanacağı bir platform oluşturacak.

TDT'nin en üst düzey platformu olan Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderler, üye ve gözlemci devletler arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin kilit konularını ele alarak, bölge ve ötesindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Semerkant Bildirisi imzalanacak

Teşkilat dönem başkanlığının Türkiye'den Özbekistan'a geçeceği zirve programının kapanışında liderler, TDT Sekretaryasındaki yönetim atamaları da dahil olmak üzere bir dizi kararla Semerkant Bildirisi'ni imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan'a "İmam Buhari" Nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere dün Semerkant'a gitti. Erdoğan, ziyaretinin ilk gününde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Mirziyoyev, Erdoğan'a "Yüksek Düzeyli İmam Buhari" Nişanı'nı takdim etti.

Törende konuşan Erdoğan, Özbekistan-Türkiye arasındaki olumlu ilişkilere vurgu yaparak, "Nişanın şahsıma tevdii karşılıklı saygı, anlayış, ortak çıkar, gelişen ilişkilerin somut bir tezahürüdür." dedi.

Erdoğan, Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.