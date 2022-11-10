Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 16:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü
Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmenin ardından, "Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı" takdim edildi.
Etiketler: Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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