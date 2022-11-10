Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 21:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AFAD'dan 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı için kamu spotu
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, 12 Kasım'daki 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı ile ilgili kamu spotları yayınladı. Kamu spotunda, deprem anının canlandırması yapılırken, tatbikat esnasında neler olacağına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
12 Kasım Cumartesi günü Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacak. Tatbikat, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de gerçekleştirilecek tatbikatla deprem farkındalığı artırılacak.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), tatbikata ilişkin kamu spotları yayınladı.
Tatbikat uygulamasına ilişkin canlandırmaların yapıldığı kamu spotunda, tatbikatın duyurulması için radyo, televizyon ve camilerin merkezi ezan sistemlerinin kullanılacağı bilgisi yer aldı.
Görüntülerde, cep telefonlarına gelecek bilgilendirme mesajlarına da yer verildi.
AFAD'ın yayımladığı kamu spotunda deprem anı da canlandırıldı. Deprem anında neler yapılması gerektiği anlatılarak, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketinin uygulaması yapıldı.
Etiketler: AFAD Tatbikat Haberleri Deprem
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